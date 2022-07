Judiciário condena blogueiro e mais um militante bolsonarista por danos morais contra Jean Wyllys

Apoie o 247

247 - A Justiça do Rio de Janeiro condenou o blogueiro Oswaldo Eustáquio e o militante bolsonarista Luciano Carvalho de Sá, conhecido como Luciano Mergulhador, a pagar R$ 20 mil cada por danos morais contra o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT). A informação foi publicada nesta quinta-feira (7) pelo portal G1. Em live, Luciano e Eustáquio associaram o petista a Adélio Bispo, autor da suposta facada em Jair Bolsonaro, em 2018.

De acordo com a sentença, o blogueiro e o militante espalharam “notícias falsas”. Sem provas, os dois teriam associado Wyllys a uma tentativa de assassinato contra Bolsonaro.

O Judiciário afirmou que Eustáquio e Mergulhador atingiram "um número incalculável de pessoas" e "exorbitaram o limite de mera opinião pessoal". Segundo o documento, acusações podiam não só "ferir a honra", mas colocar segurança de Wyllys em risco.

Caso Adélio

O documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , feito pelo repórter do 247 Joaquim de Carvalho, pelo cineasta Max Alvim e pelo cinegrafista Eric Monteiro, com produção da TV 247, mostrou as inconsistências da história oficial sobre o caso.

Em novembro de 2021, Carvalho disse que a investigação sobre Adélio deveria apurar a hipótese de autoatentado em Bolsonaro.

