Juiz de Fora abraça Lula e reforça confiança na vitória dia 30

O ex-presidente pediu para seus eleitores conversarem com as pessoas indecisas e aqueles que não votaram no primeiro turno

247 - O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta sexta-feira (21) um grande ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Milhares de pessoas enfrentaram chuva e se reuniram no cruzamento da Avenida Francisco Bernardino com a Rua Benjamin Constant para acompanhar o ex-presidente até a Praça da Estação, onde ele discursou ao lado da senadora Simone Tebet, da ex-ministra Marina Silva e da prefeita Margarida Salomão, além de lideranças locais.

Na ocasião, Lula prometeu defender o país da privatização predatória estatais como Banco do Brasil, Petrobras e Correios, além de fortalecer o ensino público e o Sistema Único de Saúde (SUS). “Queremos exportar conhecimento, inteligência, por isso não faltará dinheiro para universidade, pesquisa e laboratórios. Outra coisa, é preciso parar com a loucura de achar que colocar dinheiro na saúde é gasto. Dinheiro na saúde é investimento. Portanto, nós vamos investir dinheiro no SUS”, disse o ex-presidente, sob aplausos da multidão em Juiz de Fora.

Educação

“No 1° debate do segundo turno eu perguntei quantas universidades o Bolsonaro fez. Ele não respondeu porque não fez nenhuma. Educação também não é gasto, é investimento”, emendou.

Lula também falou que o país que o campo progressista sonha, com mais justiça social e fora do Mapa da Fome, como foi durante os governos do Partido dos Trabalhadores, será reconstruído. “Eu ficava emocionado quando via um trabalhador dizendo que comprou um filé ou picanha porque tinha dinheiro pra comprar a comida que quisesse. É esse país que vamos recuperar”, comentou.

O ex-presidente também pediu para seus eleitores conversarem com as pessoas indecisas e aqueles que não votaram no primeiro turno, para apertar 13 no dia 30 de outubro, sem cair na provocação de bolsonaristas.

“Faltam apenas 9 dias para decidirmos o destino do nosso país. Vocês ainda vão ouvir muitas mentiras e promessas falsas do nosso adversário. Vocês o conhecem. Há 4 anos não dá aumento real pro salário mínimo ou faz reajuste no dinheiro da merenda escolar”, afirmou.

Confiança na vitória

Lula declarou ainda que receberá mais votos do que no 1º turno, e que seu governo terá igualdade de gênero, com muitas mulheres no primeiro escalão. “Feliz a cidade que tem uma mulher e uma prefeita da tua qualidade governando. Essa mulher significa tenacidade, resistência e amor, além de ser a demonstração de que a mulher não deve nada a nenhum homem em termos de capacidade e inteligência”, completou, referindo-se à prefeita Margarida Salomão.

