Vice de Zema ao lado de Lula: 'Minas não vai se guiar pelo voto dos coronéis'

247 - O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), criticou a posição do governador Romeu Zema (Novo), que apoia Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O tucano, que no começo deste mês declarou apoio ao candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve nesta sexta-feira (21) junto com o petista em caminhada com apoiadores no município de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Leste de Minas Gerais.

"Eu, como vice-governador, digo o seguinte: o povo de Minas é esse que está aqui, amante da liberdade e que não vai se guiar pelo voto dos coronéis. No dia 30, vamos votar no Lula porque ele é a única esperança de resgatar a dignidade, a democracia e a esperança", afirmou. "Está em jogo não apenas a melhoria das agendas de políticas públicas, mas está em jogo o valor maior da democracia. A democracia brasileira está em risco e a única esperança é votar em Lula", acrescentou.



De acordo com informações publicadas nesta sexta pelo jornal O Estado de Minas, Brant está rompido com o governador Romeu Zema desde o início da campanha eleitoral em primeiro turno quando o tucano foi candidato a vice do ex-deputado federal Marcus Pestana (PSDB) na disputa pelo governo mineiro.

Em 11 de agosto, o governo Zema demitiu 23 servidores da equipe que compõe a vice-governadoria. Dias depois Brant foi confirmado como candidato à reeleição (como vice), mas em chapa encabeçada por Pestana.

Apoio do PSDB e as eleições

Para a disputa do segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro, o ex-presidente Lula tem o apoio de outros nomes do PSDB como o senador Tasso Jereissati (CE), o ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes (SP) e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Em Minas, Lula 48,29% dos votos válidos (5.802.571 votos) e Bolsonaro, 43,60% (5.239.264 votos) no primeiro turno da eleição presidencial.

No País, o ex-presidente ficou na primeira posição, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada. Eles disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

O governador de Minas, Romeu Zema, foi reeleito com 56,18% dos votos. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ficou em segundo lugar, com 35,08%. Carlos Viana (PL) apareceu na terceira colocação (7,2%) e Pestana na quarta (0,5%).

