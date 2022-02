Justiça atende MP e sargento que matou vizinho responderá por homicídio doloso e ficará preso

Apoie o 247

247 - Em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (4), a Justiça manteve a prisão do sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, que matou o vizinho Durval Teófilo Filho com três tiros, na porta do condomínio onde os dois moravam, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A informação é do G1.

A juíza Ariadne Villela Lopes, da 5ª Vara Criminal, atendeu ao pedido do Ministério Público e converteu em preventiva a prisão em flagrante de Aurélio e também converteu a tipificação do crime para homicídio doloso. Pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o militar foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Em depoimento, o sargento reafirmou o que disse à policia, que teria atirado na vítima em "reação a uma suposta tentativa de assalto, enquanto a mesma caminhava e mexia em sua mochila".

Mulher de Durval, Luziane Teófilo disse que o marido morreu por causa da cor da pele. "Tenho certeza de que isso aconteceu porque ele é preto", disse.

