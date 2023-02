Justiça condena Carla Zambelli a pagar indenização por uso irregular de imagem de Boulos

A bolsonarista não pagou pelo uso da imagem e não tinha autorização do fotógrafo para utilizá-la edit

247 - A Justiça do estado de São Paulo condenou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a pagar R$ 8.900 pelo uso indevido de uma fotografia do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Em 2021, a parlamentar fez críticas ao pessolista e publicou uma imagem feita pelo fotógrafo Peter Leone. A deputada não pagou pelo uso da imagem e não tinha autorização do fotógrafo para utilizá-la. A informação foi publicada nesta sexta-feira (3) pela coluna de Rogério Gentile.

De acordo com advogado Chrystian Sobania Wowk, que representa Boulos, "em nenhum momento, o autor [do processo] autorizou tal uso, nem mesmo foi remunerado pela utilização da obra de sua propriedade intelectual", afirmou. A decisão foi publicada no dia 23 de janeiro.

A parlamentar disse que a imagem foi amplamente divulgada na internet, "sem qualquer restrição, controle ou menção de créditos, o que afasta a violação de direitos autorais".

A deputada afirmou que não Boulos teria o direito de reclamar pela falta de pagamento porque, segundo a bolsonarista, Leone deu a fotografia para um banco de imagem. "Eventual violação ao direito autoral atenta contra as garantias fundamentais deste terceiro [a empresa proprietária do banco de imagens), e não mais do criador", afirmou a deputada à Justiça.

