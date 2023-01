Justiça de SP arquiva inquérito sobre assassinato durante campanha de Tarcísio em Paraisópolis

Ativistas apontam 'fortes indícios’ de execução no caso da morte de Felipe Silva de Lima, de 27 anos edit

247 - O juiz Antonio Pena Junior, do 1º Tribunal do Júri da cidade de São Paulo, arquivou o inquérito policial que apurava a morte de Felipe Silva de Lima, de 27 anos, em Paraisópolis, após supostamente receber um tiro de um segurança do então candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), em outubro de 2022.

A decisão aceita um pedido do MP estadual, que afirma que “os policiais militares usaram os meios necessários para repelir atual e injusta agressão, sem incorrer em excesso, tendo em vista que agiram dentro dos rígidos limites da lei”.

Na ocasião, Tarcísio pediu que as únicas imagens gravadas do tiroteio, captadas pelo cinegrafista Marcos Andrade, da Jovem Pan, fossem apagadas.

Segundo o grupo Tortura Nunca Mais, há ‘fortes indícios’ de execução no caso.

O MP ainda argumenta que “não foi confirmada a participação de pessoas integrantes da equipe do então candidato Tarcísio de Freitas na troca de tiros”.

