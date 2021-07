Justiça de SP prorroga prisão Paulo Galo pelo incêndio na estátua de Borba Gato

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu prorrogar na sexta-feira (30) por mais cinco dias a prisão temporária do líder dos entregadores de aplicativos, Paulo Galo, por ter participado do incêndio na estátua de Borba Gato, bandeirante explorador de indígenas, no último sábado (24), em São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a decisão é da juíza Gabriela Marques Bertoli, que atendeu a um pedido do delegado do 11° Distrito Policial de Santo Amaro, responsável pela investigação do caso.

A magistrada entendeu o depoimento de Galo apresentou inconsistências e que ele tem posição de liderança no grupo Revolução Periférica, que realizou o protesto.

