Justiça nega recurso e aumenta a pena de ex-bombeiro acusado de atrapalhar investigações do caso Marielle

247 - A Primeira Câmara Criminal do Rio de Janeiro negou nesta terça-feira (14) o recurso do ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, que pedia para ser declarado inocente no processo em que foi condenado por atrapalhar as investigações sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Nesta terça-feira (14), o homicídio completou cinco anos.

Desembargadores também atenderam um apelo do Ministério Público para aumentar a pena de quatro para seis anos, além de mudança o regime de aberto para fechado.

Em fevereiro de 2021, Maxwell foi condenado a quatro anos de prisão por obstrução de Justiça no caso Marielle, e autorizado pelo juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, da 19ª Vara Criminal, a cumprir a pena em regime aberto. Outra determinação judicial foi a prestação de serviços à comunidade.

"Por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, desprover o recurso defensivo e prover, em parte, o apelo Ministerial, para estabelecer a pena definitiva em 06 anos e 09 meses de reclusão e 22 dias-multa, estabelecer o regime inicialmente fechado, para o cumprimento da pena corporal", determinava a sentença desta terça, (14).

