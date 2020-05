Laudo indica que tiro que matou João Pedro o atingiu pelas costas

As armas de três policiais civis foram apreendidas e serão levadas para um laudo de confronto balístico. Foi encontrado no corpo de João Pedro um projétil de fuzil calibre 5,56 edit

247 - O laudo cadavérico de João Pedro Mattos, de 14 anos, morto em uma operação no Salgueiro, em São Gonçalo, no dia 18 de maio, indica que ele foi atingido por um único disparo nas costas. O tiro acertou a parte posterior das costas, na altura das costelas, do lado direito. A informação é do portal G1.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que, após todos os depoimentos serem realizados, vai realizar uma reprodução simulada da operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Federal que resultou na morte do adolescente.

O pai de João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, assassinado nesta segunda-feira (18), culpou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), pela morte do menino. “Senhor governador, a sua polícia não matou só um jovem de 14 anos com um sonho e projetos, a sua polícia matou uma família completa, matou um pai, matou uma mãe, matou uma mãe e o João Pedro. Foi isso que a sua polícia fez com a minha vida”, disse Neilton Pinto, em entrevista à TV Globo.

