Laudos do IML confirmam execuções durante Chacina do Jacarezinho

247 - Segundo laudos de necropsia realizados por médicos legistas do Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou com tiros pelas costas quatro dos 27 homens mortos durante chacina realizada na favela do Jacarezinho, no dia 6 de maio deste ano. Outra vítima foi atingida por um tiro à queima-roupa, característica habitual de execuções.

A polícia, no entanto, nega as execuções e afirma que todos foram mortos durante os supostos confrontos.

Reportagem do Estado de S.Paulo dá conta que uma das vítimas da polícia “foi atingido por dois tiros, sendo um deles, na barriga, disparado à queima-roupa, segundo indícios encontrados pelos peritos”.

Outra vítima recebeu seis tiros. “Dois atingiram seu peito, um a barriga, um as costas e um atingiu cada braço. Ele foi baleado dentro de uma casa, e a perícia não identificou vestígios de confronto no imóvel”, destaca a reportagem.

