Lawfare: historiador Chico Teixeira acusa general de perseguição

247 - O general Álvaro Pinheiro e outros militares processaram judicialmente o historiador e professor titular da UFRJ Francisco Carlos Teixeira da Silva, disseram uma série de lideranças acadêmicas nesta quinta-feira (4),

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em nota da Comissão de Defesa da Liberadade de Imprensa e dos Humanos repudiou o ato e se solidarizou com o professor Chico Teixeira, acusado de "falsa narrativa histórica" sobre o golpe militar.

"Agora o meu livre trabalho de cinco décadas como historiador está sob risco de silenciamento via ameaças e lawfare. O fato da transição democrática brasileira ter sido estranha ao conceito de justiça de transição, permite, pela terceira vez, que eu e meu trabalho sejamos colocados sob risco de mordaça. Trata-se de um caso único numa democracia moderna de um historiador ser ameaçado por um membro ativo de um regime ditatorial decaído", disse Teixeira em nota, ao lamentar o que chamou de "um passado que não passa".