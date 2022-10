Liberou: São Paulo terá passe livre no segundo turno das eleições

Setores políticos progressistas pressionaram, com êxito, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) a liberar o transporte gratuito no domingo (30) como forma de reduzir abstenções edit

247 - A prefeitura de São Paulo liberou o passe livre de ônibus para o próximo domingo (30), dia do segundo turno das eleições de 2022, informa a CNN Brasil.

Tal medida está de acordo com a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que autorizou no último dia 18 que prefeitos e concessionárias de transporte pudessem oferecer transporte gratuito para os eleitores na data do segundo turno .

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), havia negado inicialmente a oferta do transporte gratuito na capital paulista. No entanto, setores políticos progressistas o pressionaram nos últimos dias para que fosse liberado o passe livre a fim de que as classes baixas tivessem mais condições de comparecer aos locais de votação, como uma forma de reduzir abstenções.

No sábado, Nunes já admitia que nesta semana se reuniria com sua equipe e que poderia mudar sua decisão .

