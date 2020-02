Líder dos caminhoneiros do Porto de Santos é libertado (vídeo)

247 - O presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sindicam), Alexsandro Viviani, conhecido como Italiano, foi libertado na tarde desta segunda-feira, 17.

Italiano lidera o movimento grevista dos caminhoneiros no porto de Santos e havia sido detido mais cedo durante protesto da categoria, que se juntou à paralisaçãos petroleiros, que já atinge 21 mil trabalhadores em 121 unidades da Petrobrás (leia mais no Brasil 247).

O movimento dos caminhoneiros deve prosseguir ao menos até a próxima quarta-feira (19), quando estavam previstas para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal (STF) três ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs), movidas por entidades do setor patronal – a Associação do Transporte Rodoviário do Brasil (ATR Brasil), que representa empresas transportadoras, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) – e contestam a constitucionalidade da Lei 13.703, de 2018, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.

Assista ao momento em que Alexsandro Viviani é recebido pelos colegas caminhoneiros, após ser libertado.