Lindbergh Farias: Moro "rasgou a fantasia" ao falar em ringue de boxe com Lula

247 - o ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ) defendeu a anulação do processo do triplex em Guarujá (SP) após Sérgio Moro falar em "ringue" de boxe durante um interrogatório com o ex-presidente Lula.

"Ao chamar as audiências que presidiu nos processos contra Lula de 'no ringue com Lula', Moro rasgou a fantasia e deixou claro que não se comportava como juiz, mas como adversário de quem julgava. É preciso urgentemente anular os processos que ele conduziu contra Lula", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

A declaração de Moro gerou repúdio de juristas.

