Lula convoca para o 1º de Maio e diz que é preciso recuperar direitos dos trabalhadores

Ex-presidente Lula confirmou presença no ato unificado no 1° de Maio edit

247 - O ex-presidente Lula emitiu em suas redes sociais uma mensagem de apoio aos trabalhadores neste 1º de Maio, Dia do Trabalho. Ele participará de um evento com centrais sindicais na Praça Chales Miller, na cidade de São Paulo.

"Bom dia! Estarei daqui a pouco na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, em São Paulo, no ato do dia do trabalhador das centrais sindicais. Precisamos recuperar a geração de empregos e os direitos dos trabalhadores, cuidar dos problemas reais do país. Nos vemos lá", escreveu Lula.

