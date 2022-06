Lula diz que Bolsonaro destruiu o Brasil e "morre de medo" de acabar preso como Jeanine Ánez

"Bolsonaro morre de medo, está com medo de ser preso como foi a (ex) presidenta que deu o golpe no Morales", afirmou Lula durante ato em Minas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL), que, segundo a agência Bloomberg, pediu ajuda ao presidente norte-americano, Joe Biden, para atuar contra o petista na eleição. Em discurso na cidade de Uberlândia, nesta quarta-feira (15), Lula afirmou que o seu adversário tem "medo" de ser preso como a ex-presidenta Jeanine Añez por seu envolvimento no golpe na Bolívia em 2019.

"Nós vamos recuperar esse País para o povo brasileiro. Bolsonaro foi aos EUA pedir para Biden… Bolsonaro morre de medo, está com medo de ser preso como foi a (ex) presidenta que deu o golpe no Morales. Não adianta falar de general, porque o povo vai dar um golpe nas urnas. É o povo que vai tirar essa coisa da Presidência da República. Não adianta fazer provocação. Essa gente destruiu o Brasil", disse Lula.

No discurso, o ex-presidente assumiu o compromisso de "demarcar todas as terras" indígenas ainda não demarcadas no Brasil. Também pediu um minuto de silêncio em homenagem ao indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips - Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram Pereira e Dom Phillips.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE