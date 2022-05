Lula e França viajam juntos; aliados veem possibilidade de acordo sobre eleição em São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) viajou a Campinas, São Paulo, nesta quinta-feira (26) na companhia do pré-candidato a governador paulista Márcio França (PSB). Ambos foram ao velório do ex-prefeito Jacó Bittar, um dos fundadores do PT.

Ainda que durante a cerimônia tenham evitado tratar de política, Lula e França tiveram ao longo da viagem cerca de uma hora e meia para conversar.

Petistas esperam que Lula tenha conseguido reduzir a resistência de França à ideia de abrir mão de sua candidatura ao governo do estado. O PT quer França saia da disputa e deixe o caminho livre para Fernando Haddad (PT). O ex-ministro tem a preferência da maioria do eleitorado no primeiro turno, mas empata com França no segundo, segundo pesquisa Real Time Big Data (SP-05693/2022).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Estado de S. Paulo, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, nega que haja algum acordo com o PT para a saída de França do cenário eleitoral paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Relatos dão conta de que de volta a São Paulo, o ex-presidente e França permaneceram juntos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE