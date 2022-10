Lula e Haddad encerram campanha com multidão em caminhada na Avenida Paulista

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad encerram sua campanha com o que o partido definiu como “Caminhada da Vitória” na Avenida Paulista na tarde deste sábado (29), um dia antes da eleição de segundo turno.

A caminhada tem também a presença do ex-governador Geraldo Alckmin, candidato a vice de Lula, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, a senadora Eliziane Gama, que tem acompanhado o petista nos últimos eventos, como no debate da Globo e encontro com evangélicos, Janja e Estela Haddad, esposas de Lula e Haddad. O ato começou por volta de 16h, com concentração iniciada às 14h, em frente ao MASP.

A caminhada foi um cortejo programático, aberto por motoboys, seguido por alas que simbolizam os grandes desafios que serão enfrentados a partir de janeiro de 2023 pelo ex-presidente, segundo a campanha: trabalho será representado pelo azul escuro; saúde pelo azul claro; educação pelo amarelo; meio ambiente veste verde, inflação e carestia serão representados pelo tom de todas as cores, habitação e moradia pelo vermelho, direitos humanos pelas cores roxa e preta.

Antes da caminhada, Lula e Haddad falaram à imprensa . O ex-presidente comentou sobre o debate, realizado na noite desta sexta, e disse que pôde “sentir na carne como é difícil fazer um debate com alguém que não tem compromisso com a verdade”.

