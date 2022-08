Lula: "é preciso que a gente diga para os evangélicos o que alguns pastores não querem dizer"

Apoie o 247

247 - Após conceder uma entrevista histórica ao Jornal Nacional, da TV Globo, na quinta-feira (25), o ex-presidente Lula (PT) cumpriu nesta sexta-feira (26), ainda no Rio de Janeiro, uma agenda ao lado do candidato a governador do estado, Marcelo Freixo (PSB).

Ele destacou que fará uma visita a São Gonçalo nos próximos dias para focada no público evangélico. Os evangélicos são uma importante base de apoio de Jair Bolsonaro (PL) e é onde o atual ocupante do Palácio do Planalto ainda consegue estabelecer uma vantagem sobre o petista em intenções de voto.

Lula sinalizou que deverá mostrar aos evangélicos os gestos que os governos petistas fizeram a este segmento. "Eu não sou daqueles que misturam campanha política com religião. Acho que religião é uma coisa e política é outra. Mas acho que nós precisamos esclarecer as pessoas de algumas coisas. As pessoas não sabem que quem criou a Lei da Liberdade Religiosa foi o meu governo, em 2003. É preciso que a gente diga para os evangélicos, para as pessoas normais, o que alguns pastores não querem dizer. É preciso que a gente diga que o Dia Nacional da Marcha para Jesus foi feito por nós, em 2009. É preciso dizer que o Dia Nacional dos Evangélicos foi criado em 2010 no meu governo ainda. E é preciso dizer que o Dia Nacional do Evangelho foi [criado] no governo da Dilma Rousseff. Vejam os outros governos o que fizeram".

"É preciso que a gente desmistifique essa crítica de determinadas pessoas de má fé, mentirosas, tentando transformar a religião em partido político, andam falando pelo Rio de Janeiro", completou.

O ex-presidente, porém, apontou que tentará conquistar o eleitorado evangélico não só pela religião. "Eu tenho todo o interesse de vir para fazer um grande debate com evangélicos e discutir não religião, discutir o Brasil, política, emprego, salário, a fome, a cultura, a situação das mulheres brasileiras".

Também participaram do encontro com Freixo a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, o candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e o candidato a senador pelo Rio, André Ceciliano (PT).

