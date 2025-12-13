Lula promete enviar ministro para mediar crise de energia em SP

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), irá à capital paulista para tratar da crise de falta de energia na Grande São Paulo e da atuação da Enel, concessionária responsável pela distribuição na região.

Segundo a Folha de S.Paulo, a promessa foi feita na tarde desta sexta-feira, em Osasco, durante a cerimônia de inauguração do canal SBT News, que reuniu Lula, Nunes e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O compromisso veio após um pedido público de ajuda feito pelo prefeito ao presidente.

No evento, Nunes discursou brevemente e voltou a solicitar apoio federal. Ao final da cerimônia, mostrou a Lula, na tela do celular, o número de residências sem energia naquele momento: 498 mil. Ao ouvir o relato, o presidente reagiu inicialmente com uma brincadeira — “É culpa do Tarcísio” —, mas o prefeito manteve o tom sério e reforçou o apelo. Quando Nunes disse que o presidente deveria “se preocupar com o povo”, Lula respondeu: “Essa é a minha preocupação”.

Tarcísio também participou da conversa e afirmou que seriam necessários “instrumentos regulatórios” adequados, sem resposta do presidente. Apesar das divergências políticas, o diálogo foi descrito como cordial. Nunes e o governador atribuem a crise à incapacidade da Enel de restabelecer a energia após fortes ventos e destacam que a fiscalização cabe à Aneel, órgão federal. Alexandre Silveira, por sua vez, afirmou que o governo está focado na solução, mas criticou o que considera disputa política sobre o tema.

Os efeitos do apagão se espalharam pela cidade. Segundo a CET, 157 semáforos estavam apagados por falta de energia, além de falhas em outros equipamentos, com centenas de agentes mobilizados para organizar o trânsito. O vendaval também provocou queda de árvores, falta de água e transtornos nos aeroportos. De acordo com o CGE da prefeitura, o ciclone se afasta para o alto-mar, com redução dos ventos, mas um novo sistema de baixa pressão deve provocar chuvas no fim de semana.