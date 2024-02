Lula vai ao Rio reunir-se com Paes e anunciar novos investimentos. Castro deve estar ausente

As agendas do presidente Lula foram coordenadas pelo prefeito da capital edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao Rio na tarde desta sexta-feira (23) para participar de cerimônia, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, para anúncio de investimento recorde em cultura na história da Petrobrás, por meio da Seleção Petrobrás Cultural-Novos Eixos. O edital da companhia para patrocínio de projetos culturais abrirá as inscrições nesse mesm dia.

Também consta na agenda do presidente a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza e início das operações do BRT Transbrasil. A linha de ônibus rápido que vai ligar a Baixada Fluminense, a Zona Oeste e a Zona Norte com o Centro da capital.

As agendas foram coordenadas pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, segundo o jornal O Globo. Ocorre em meio às tratativas do PT para compor a vice-prefeitura de Paes nas eleições municipais deste ano.

O governador Cláudio Castro, assim como o seu vice, Thiago Pampolha (MDB), não devem marcar presença nos eventos.

