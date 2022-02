'Lula vai decidir se serei eu ou Haddad', diz Márcio França sobre candidatura em São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo Márcio França (PT) afirmou nesta segunda-feira (21) à Andréia Sadi, do G1, que caberá ao ex-presidente Lula (PT) a decisão sobre a candidatura a ser lançada entre os dois partidos ao governo paulista.

"Quem vai decidir se serei eu ou Fernando Haddad, vai ser o Lula. Ele é pragmático, sabe o que é melhor e é quem vai dar a palavra final", disse.

Em meio às negociações entre PT e PSB para a formação de uma Federação, o cenário paulista tem sido um entrave, já que os petistas defendem a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad (PT), líder nas pesquisas, e o PSB insiste no nome de França. A declaração do ex-governador aponta para uma definição do impasse e dá fôlego para a Federação.

Há a expectativa de que Lula receba França para uma conversa ainda nesta semana.

Segundo França, nenhuma decisão será oficializada até o término da janela de mudança partidária, que acaba no começo de abril. Ele defende que até lá, líderes do PT e PSB 'rodem pelo país' para "demonstrar a força dos democratas versus antidemocratas".

"Até abril, acho difícil qualquer decisão importante. A gente tem que estar discutindo para fora, dando demonstração de força para fora -não para dentro, em questões menores internas. Enquanto isso, candidatos bolsonaristas, como Tarcísio Freitas, se movimentam", analisou.

