Lula vence no Rio, mas Bolsonaro aparece na frente na pesquisa espontânea

No primeiro turno, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de oito pontos percentuais. No segundo, a vantagem cresce para 11 pontos edit

247 - Pesquisa Quaest realizada presencialmente no Rio de Janeiro mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem a liderança no estado para retornar à Presidência da República, mas Jair Bolsonaro (PL) é o candidato melhor posicionado na pesquisa espontânea, quando a lista de candidatos não é apresentada ao respondente.

Na pesquisa espontânea, 38% disseram não ter escolhido em quem votarão para presidente. Bolsonaro aparece com 24%, seguido por Lula, com 21%. Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e André Janones (Avante) aparecem com 1% cada.

No cenário estimulado - quando a lista de candidatos é apresentada -, Lula é o melhor colocado. Ele tem 39% contra 31% de Bolsonaro.

No segundo turno, Lula vence em todos os cenários. Contra Bolsonaro, o petista tem 11 pontos de vantagem.

A pesquisa, patrocinada pelo Banco Genial, ouviu 1.200 pessoas presencialmente entre 15 e 18 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07593/2022.

