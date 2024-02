Lula visita Belford Roxo, reduto bolsonarista e evangélico

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula está em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), onde irá anunciar novos investimentos para a construção do hospital oncológico da cidade e das instalações definitivas do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) no município. Ele também inaugura a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, em homenagem ao seu neto falecido em 2019, aos 7 anos.

Após ser recebido pelo prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, e sua esposa, a deputada federal e ex-ministra Daniela Carneiro, o presidente Lula foi agraciado pelos vereadores de Belford Roxo com o título de cidadão honorário da cidade.

continua após o anúncio

"O presidente Lula já está entre nós! Vai ser um dia histórico", escreveu Waguinho em suas redes sociais.

Em Belford Roxo, Jair Bolsonaro teve 60,2% dos votos, enquanto Lula conseguiu 38,9%, na eleição passada. A cidade conta com forte presença da comunidade evangélica.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: