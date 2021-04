Mãe de Henry Borel, Monique Medeiros é diagnosticada com Covid-19 na prisão

Mãe do menino Henry Borel, falecido em 8 de março, Monique Medeiros foi encaminhada ao Hospital Penal Hamilton Agostinho, dentro do complexo de Gericinó em Bangu, e ficará internada para fazer acompanhamento médico edit

247 - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou nesta terça-feira (20) que a mãe do menino Henry Borel, falecido em 8 de março, Monique Medeiros foi diagnosticada com Covid-19. De acordo com a pasta, Monique, que está presa no complexo de Gericinó em Bangu (RJ), solicitou atendimento médico.

A mãe da criança foi encaminhada ao Hospital Penal Hamilton Agostinho, dentro do complexo, e ficará internada para fazer acompanhamento médico.

"A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária esclarece que, após solicitar atendimento médico, a interna Monique Medeiros foi encaminhada, nessa segunda-feira (19/04), ao Hospital Penal Hamilton Agostinho, no complexo de Gericinó em Bangu. No local, a mesma foi diagnosticada com a covid-19 e, inicialmente, seguirá internada para fazer o acompanhamento médico", diz a nota da pasta.

O pai e a mãe da criança foram presos. De acordo as investigações, o parlamentar agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e Monique sabia das agressões pelo menos desde fevereiro.

