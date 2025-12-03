Mãe e filha morrem ao cair do 10º andar de hotel em Belo Horizonte
Polícia investiga se houve acidente, violência ou ato intencional
247 - Uma mulher de 32 anos e a filha de 6 anos morreram na tarde de segunda-feira (1º/12) após caírem do 10º andar de um hotel no Centro de Belo Horizonte. As informações foram divulgadas pelo g1 Minas, que também confirmou que o caso está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
A vítima havia se hospedado no Hotel Nacional Inn na noite anterior, acompanhada das duas filhas, de 6 e 13 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a adolescente e outras testemunhas já começaram a ser ouvidas para esclarecer o que ocorreu no quarto momentos antes da queda. O objetivo é entender se houve acidente, violência ou algum ato deliberado.O companheiro da mulher, que também prestou depoimento, relatou que os dois estiveram em um bar na região central no domingo (30/11) e discutiram após ingerirem bebidas alcoólicas. Ele disse acreditar que, após o desentendimento, a companheira teria ido para a casa da mãe. Só tomou conhecimento das mortes quando foi informado pela família dela.
Segundo relatos colhidos pela PM, um hóspede acionou a recepção ao ver a criança cair sobre a marquise do 3º andar. Instantes depois, a mulher caiu na via pública. Equipes da PM e do Samu chegaram rapidamente ao local, mas os óbitos foram confirmados por uma médica do atendimento móvel.
A Polícia Civil enviou uma equipe para realizar os primeiros levantamentos e disse que mais detalhes serão divulgados conforme o andamento das apurações. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A filha mais velha, que não se feriu, ficou sob os cuidados da avó materna.
O Hotel Nacional Inn lamentou o ocorrido e afirmou, em nota, que está colaborando integralmente com as autoridades. “Reiteramos que a unidade está colaborando integralmente com as autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil e demais órgãos de segurança, prestando todo o suporte necessário para o andamento das investigações”, afirmou o empreendimento. Ao g1, o hotel disse ainda estar oferecendo apoio à família e mantendo total cooperação com as autoridades para esclarecer o caso.
As causas da queda permanecem indeterminadas, e a polícia trabalha para reconstruir a dinâmica dos fatos enquanto analisa depoimentos, registros internos e demais evidências.