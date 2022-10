Mais um comício de Bolsonaro fracassa, desta vez em São Gonçalo (RJ)

Bolsonaro mal se recuperou do fracasso no Recife e foi pego em nova situação de constrangimento edit

247 - Após fracassar no Recife e angariar poucas pessoas para seu comício, foi a vez da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, não comparecer ao chamado de Jair Bolsonaro para ocupar as ruas em defesa de sua candidatura nesta terça-feira (18).

>>>> Rejeitado pelo Nordeste, Bolsonaro discursa em ato esvaziado no Recife (vídeo)

Imagens aéreas que viralizaram nas redes mostram que a grande parte do local está vazia, com uma pequena parte ocupada pelos bolsonaristas, mesmo com uma grande estutura montada.

