Marcelo Crivella vira réu em processo sobre 'QG da propina'

247 - Ex-prefeito do Rio de Janeiro, preso em dezembro de 2020, Marcelo Crivella (Republicanos) virou réu no processo sobre o chamado “QG da propina” na prefeitura da capital carioca, nesta quarta-feira, 3.

Ele é acusado de comandar um esquema de liberação de pagamentos a credores do executivo municipal e direcionar licitações em troca de propina. Junto com ele, 25 outras pessoas viraram rés, entre empresários, políticos, marqueteiros, etc.

Juíza da 1ª Vara Criminal Especializada de Combate ao Crime Organizado, Juliana Benevides recebeu a denúncia do Ministério Público do RJ e a decisão foi publicada na terça-feira, 2.

