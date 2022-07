Marianne Pinotti é favorita para a vice de Fernando Haddad em SP

A ginecologista foi secretária da Pessoa com Deficiência na gestão do ex-prefeito petista à frente da capital paulista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), tem uma favorita para ocupar o cargo de vice em sua chapa para o governo do Estado: a ginecologista Marianne Pinotti (PSB), que foi secretária da Pessoa com Deficiência na gestão do petista à frente da capital paulista. A informação é da coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Filiada ao partido de Geraldo Alckmin, vice de Lula para a presidência, e Márcio França, aliado do PT para o governo de São Paulo, Pinotti atende ao desejo de Haddad em ter uma mulher em sua chapa.

De acordo com a coluna da Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, o ex-presidente Lula também considera importante a presença de uma mulher no Executivo paulista e nas chapas estaduais em geral. Ele tem dito a interlocutores que o papel feminino na política "é destacado sem uma equivalente presença nas disputas eleitorais."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE