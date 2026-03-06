Maricá lança calendário oficial de eventos para 2026

247 - A Prefeitura de Maricá lançou nesta quinta-feira (5) o Calendário Oficial de Eventos do município para 2026, reunindo uma programação anual com atividades culturais, turísticas, esportivas, educativas e institucionais. O anúncio foi feito durante uma coletiva realizada no Cine Henfil, no centro da cidade, com a presença de autoridades municipais e representantes da área cultural e turística.

As informações foram divulgadas pela companhia municipal Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), responsável pela organização do calendário e pela articulação das ações que ocorrerão ao longo do ano. A iniciativa busca integrar as atividades promovidas pelas secretarias da administração municipal e por parceiros institucionais.

Durante o evento, foram apresentadas as principais ações previstas para 2026. A programação inclui eventos voltados à valorização da cultura local, incentivo ao turismo e promoção de atividades que contribuam para o fortalecimento da economia do município.

De acordo com o presidente da MARÉ, Antônio Grassi, o calendário foi construído a partir de um esforço conjunto entre diferentes setores da gestão municipal. “Esse foi um trabalho que reuniu informações de diversas secretarias e parceiros para construir um calendário oficial que organize e comunique as atividades da cidade. É também uma forma de apresentar Maricá para o Brasil e para o mundo”, destacou.

Além da organização das atividades ao longo do ano, a programação contará com temas mensais que orientarão parte das ações desenvolvidas no município. O tema escolhido para março é “Mulheres e Cidadania”, com iniciativas voltadas à valorização do protagonismo feminino e à promoção de debates e atividades relacionadas ao papel das mulheres na sociedade.

O secretário de Governo de Maricá, Arlen Pereira, ressaltou que o planejamento antecipado das ações é fundamental para consolidar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cidade. “O que queremos é projetar Maricá para o futuro. Quando planejamos as ações e envolvemos a população e o governo nesse processo, damos um grande passo para construir uma cidade cada vez melhor”, afirmou.

Segundo o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre Almeida, o calendário apresenta um diferencial ao incorporar elementos da história e da identidade cultural de Maricá em sua concepção. “Esse calendário nasce com uma proposta diferente. Não é apenas uma organização de eventos, mas uma construção que dialoga com a nossa história e cria oportunidades para fortalecer a economia da cidade”, explicou.

Para o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, a criação do calendário também representa um avanço no planejamento das políticas culturais do município. “O calendário é um instrumento de planejamento que nos permite fazer um diagnóstico de onde estamos e para onde queremos chegar. Ele respeita o território, a cultura local e ao mesmo tempo dialoga com o mundo. Pensamos sempre na valorização da cultura autêntica do nosso povo”, concluiu.

Com a iniciativa, a administração municipal pretende fortalecer o planejamento das ações ao longo do ano, ampliar a divulgação das atividades e consolidar Maricá como destino cultural e turístico no estado do Rio de Janeiro e no país.