Maricá sediará o Fórum Mundial de Economia Social e Solidária em 2027

247 - A cidade de Maricá-RJ vai sediar o próximo Fórum Mundial de Economia Social e Solidária (GSEF, na sigla em inglês), em 2027, informou a administração nesta sexta-feira (31).

O anúncio, celebrado pelo governo de Washington Quaquá (PT), foi oficializado durante a 7ª edição do GSEF, na cidade de Bordeaux, na França. O evento reúne representantes de cerca de 100 países e é considerado o maior do mundo dedicado à economia social e solidária.

O secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho, disse no evento que a escolha de Maricá representa o reconhecimento internacional de uma experiência transformadora conduzida pela prefeitura.

“Maricá demonstra que é possível construir uma economia voltada para as pessoas, onde o desenvolvimento social e a solidariedade andam de mãos dadas. Sediar o Fórum Mundial é um marco que reafirma nosso compromisso com um modelo econômico mais justo e inclusivo”, destacou o secretário.