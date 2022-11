Marinha diz que navio que bateu na Ponte é 'objeto de processo judicial'

Apoie o 247

247 - A Marinha do Brasil abriu inquérito para apurar as causas do acidente com o navio que se chocou contra a Ponte Rio-Niterói na noite desta segunda-feira (14).

"A destinação da embarcação 'SÃO LUÍS' é objeto de processo judicial. Enquanto aguarda a decisão judicial, a embarcação permanecia fundeada em local predefinido pela Autoridade Marítima, na Baía da Guanabara, desde fevereiro de 2016, sem oferecer riscos à navegação", disse a Marinha em nota, segundo o G1. "Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente", acrescentou a autoridade marítima.

A Marinha não deu detalhes sobre o processo judicial. Segundo as primeiras informações, devido ao forte vento que atingiu o Rio, a corrente da âncora do navio pode ter se rompido, levando a embarcação a ser levada até se chocar contra a base da ponte.

>>> Eduardo Paes: ponte só será liberada quando houver certeza de que colisão não provocou “consequências mais graves”

