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      Mário Frias pode ser intimado pelo STF em audiência virtual com atriz

      Deputado do PL participa de audiência virtual no dia 29 e pode receber intimação do STF em processo ligado ao filme “Dark Horse”

      Deputado federal Mário Frias (PL-SP) (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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      247 - O deputado federal Mário Frias (PL-SP) poderá ser intimado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) durante uma audiência virtual marcada para o próximo dia 29, em um processo movido por ele contra a atriz Samara Felippo. As informações foram publicadas pela colunista Tatiana Farah, do portal UOL.

      Segundo a reportagem, o ministro Flávio Dino enfrenta dificuldades para localizar Frias e entregar formalmente uma intimação relacionada ao filme “Dark Horse”. No entanto, a participação do parlamentar na audiência judicial pode abrir caminho para que a comunicação oficial seja feita em tempo real.

      A advogada de Samara Felippo, Thais Cremasco, afirmou que existem mecanismos legais para que a intimação seja realizada durante o encontro virtual. Entre as possibilidades, estão a entrada de um oficial de Justiça na audiência remota ou a simples confirmação de ciência por parte do deputado.

      STF acompanha audiência virtual

      De acordo com a publicação, o gabinete do ministro Flávio Dino já foi informado sobre a audiência envolvendo o deputado e a atriz, que trabalharam juntos na TV Globo no passado.

      O STF busca esclarecimentos de Mário Frias sobre o repasse de R$ 2 milhões em emendas parlamentares destinados a uma ONG dirigida por Karina Gama, produtora da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

      Ainda segundo dados citados pela reportagem, Karina Gama também participou da campanha eleitoral de Frias à Câmara dos Deputados em 2022, conforme registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

      Processo contra Samara Felippo

      Mário Frias processa Samara Felippo por danos morais e pede indenização de R$ 40 mil. O motivo da ação são críticas feitas pela atriz nas redes sociais.

      Em uma publicação no Instagram, Samara lamentou que o deputado tivesse admiradores, comparando a situação ao apoio recebido por criminosos condenados, como o goleiro Bruno e os irmãos Cravinhos.

      O parlamentar já havia vencido outra ação judicial contra a atriz anteriormente. Na ocasião, Samara utilizou emojis negativos em uma fotografia de 1999 na qual Frias aparecia ao lado de um elenco da Globo do qual ela também fazia parte.

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