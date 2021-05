MC Kevin é velado em cerimônia aberta com fogos e aglomeração

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu neste domingo (16) depois de cair do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca edit

247 - O corpo do cantor MC Kevin está sendo velado na madrugada desta terça-feira (18) na quadra da escola de samba Vila Maria, na zona Norte de São Paulo. A informação é do portal UOL.

O portões foram abertos pouco depois das 4h e a cerimônia foi aberta ao público, para dar o último adeus ao contar que morreu na noite de domingo após cair do 5° andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Do lado de fora, muitas pessoas se aglomeravam por todas as entradas da escola - muitas delas sem máscaras. Carros de som tocavam músicas do cantor e fogos de artifício foram soltos.

Saiba mais

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu neste domingo (16) depois de cair do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, às 18h13 foi acionado para atender ocorrência de queda. MC Kevin foi levado em estado muito grave ao hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul. A Polícia Civil informa que a 16ª delegacia investiga o caso.

MC Kevin estava no Rio de Janeiro para a realização de shows. Na madrugada de sábado para domingo ele chegou a postar em suas redes. “E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show”, postou o cantor.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.