Ministro de Bolsonaro recusa-se a repassar verba para SP, estado governado por Doria, após chuvas deixarem 24 mortos

Rogério Marinho anunciou que verbas seriam disponibilizadas diretamente a prefeitos de cidades atingidas, que deveriam tratar com autoridades do governo federal edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro negou a liberação de R$ 471,8 milhões para socorrer o estado de São Paulo após as fortes chuvas que atingiram dezenas de municípios de diferentes regiões paulistas. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, verbas seriam disponibilizadas diretamente a prefeitos das regiões atingidas. O titular da pasta disse que municípios deveriam tratar dos problemas sem a participação do governo estadual, comandado por João Doria (PSDB)..

O titular da pasta foi nesta terça-feira (1) junto com Bolsonaro ao município de Francisco Morato, na Grande São Paulo, onde fez provocações a Doria, desafeto político de Bolsonaro.

"Quanto ao pedido do governador ele sabe de que forma deve fazer essa solicitação", disse Marinho. "Não é a Defesa Civil e não é dessa forma. Ele tem que endereçar ao orçamento geral da União e essa discussão se dá no ano que antecede a aplicação geral do orçamento. Eu tenho certeza que o governador tem essa informação", complementou.

Pelo menos 24 pessoas morreram no estado desde o último final de semana em consequência das fortes chuvas. Em Francisco Morato, Bolsonaro ouviu pessoas gritando "É Lula lá".

Bolsonaro se esquiva de responsabilidades

Bolsonaro também resolveu dizer que faltou "alguma visão de futuro" de quem construiu as residências.

"Muitas áreas onde foram construídas residências, faltou obviamente alguma visão de futuro por parte de quem construiu", disse. Para só depois dizer: "Bem como por necessidade também, as pessoas fazem nessas áreas de risco".

