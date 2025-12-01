Moradores do Centro de SP relatam explosão em subestação da Enel: "tremeu tudo"

247 - Moradores de diferentes bairros da região central de São Paulo afirmaram ter ouvido um forte estrondo vindo de uma subestação da Enel na tarde deste domingo (30). O relato de impacto estrutural — com imóveis vibrando no momento da explosão — circulou pelas redes sociais logo após o episódio. As informações iniciais foram publicadas pelo g1.

Um vídeo registrado por um morador mostra uma densa cortina de fumaça sobre a área da subestação. Na gravação, o homem afirma: "Olha o motivo que parou a força. Tá pegando fogo ali em cima, ó, no Cambuci". O registro viralizou e reforçou a preocupação de quem vive nas proximidades.

126 mil imóveis ficaram sem energia

A Enel confirmou que a ocorrência provocou a interrupção no fornecimento de energia para 126 mil unidades consumidoras, entre 16h59 e 17h21. Os bairros atingidos foram Cambuci, Mooca, Água Rasa, Ipiranga e também parte de São Caetano do Sul, na região metropolitana.A concessionária informou que o serviço foi restabelecido em pouco mais de 20 minutos, após ação conjunta com equipes de operação e manutenção.Equipamento apresentou falha, diz transmissora

Em nota, a empresa de transmissão Isa Energia Brasil declarou que houve falha em um equipamento da subestação. Segundo a companhia, o procedimento de recomposição das cargas começou imediatamente, em coordenação com a Enel e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).Transmissora afirmou ainda que as causas da falha estão sendo apuradas e que técnicos permanecem no local avaliando a extensão dos danos.

Moradores relatam susto e vibração nos prédios

Nas redes sociais, moradores comentaram que o estrondo foi intenso e surpreendeu quem estava em casa. Em alguns relatos, internautas disseram que sentiram “tremores”, “batidas” e janelas balançando após a explosão.

A fumaça que se espalhou pelos arredores também chamou atenção, provocando dúvidas sobre possível incêndio de maiores proporções. Até o momento, não há registro de feridos.