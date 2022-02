Moro cobra XP/Ipespe para incluir Arthur do Val, "forte concorrente", na pesquisa de SP e vira piada

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro, pré-candidato do Podemos à Presidência, cobrou a XP Investimentos e o Instituto Ipespe por não terem incluído o nome de Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, deputado estadual pelo partido em São Paulo, na última pesquisa, que aponta Fernando Haddad na liderança .

“A XP/IPESPE deveria repetir a pesquisa para o Governo de São Paulo já que omitiu na consulta o nome de Arthur Do Val para Governador, justamente o nosso candidato”, escreveu Moro no Twitter. “A pesquisa perde relevância sem o nome de um forte concorrente ao Palácio dos Bandeirantes”, acrescentou.

Já o próprio pré-candidato culpou o mercado financeiro por seu nome ter desaparecido da pesquisa, afirmando que o setor tem preferência pelo candidato de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. “A XP QUER DESTRUIR A 3ª VIA! Tarcisio estava ONTEM em um grupo que enganou todo mundo no mercado financeiro. Hoje, curiosamente, fui tirado da pesquisa da XP, o que culminou na subida de Tarcísio na mesma. É mercado financeiro SABOTANDO a minha pré-candidatura e a de Moro!”, escreveu Mamãe Falei.

“O irmão do Rodrigo Constantino é da XP e vinha barrando pesquisas pois elas eram ruins para Bolsonaro. Agora querem me esconder do pleito. A banda suja do mercado já escolheu seu candidato: Tarcísio”, acrescentou.

Confira as reações dos internautas:

Esqueceram meu nome na pesquisa também.



A quem interessa esconder o nome do candidato André a governador de SP? — André Sobania (@AndreSobania) February 18, 2022





Que fase! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 18, 2022





Oi Sergio, Pesquisa espontânea é quando as pessoas falam os candidatos sem nenhum nome apresentado, É nessa que o Mamaefalei nao apareceu e que voce marca 1%. — Luiz Persechini 🇧🇷🇨🇦 (@LuizPersechini) February 18, 2022





O Arthur é este cara da foto? pic.twitter.com/HqR2DXnhuh — Daniel H. Eberhardt (@dheberhardt1977) February 18, 2022





O candidato de Sérgio Moro em SP: pic.twitter.com/ULDrIpHL0A — André Sobania (@AndreSobania) February 18, 2022