'Morra quem morrer': bares lotam no Rio na noite de reabertura

247 – "O comércio vai abrir, morra quem morrer", disse o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, num vídeo que viralizou nas redes sociais . Bem longe dali, no Rio de Janeiro, os cariocas pareciam seguir a lógica da cidade baiana. Na primeira noite após a liberação do funcionamento dos bares pelo prefeito Marcelo Crivella, os cariocas lotaram os bares do Leblon, sem uso de máscaras e sem qualquer preocupação com a pandemia de coronavírus.

Confira, abaixo, algumas imagens e reações de internautas influentes nas redes sociais:

Isso é a Dias Ferreira? Eu to chocada https://t.co/kaPR5Z6hAt — Laura Carvalho (@lauraabcarvalho) July 3, 2020

Leblon agora. @MCrivella, essa responsabilidade, ou melhor, essa irresponsabilidade é sua. pic.twitter.com/7KaPZoAhuN — Tarcísio Motta (@MottaTarcisio) July 3, 2020

