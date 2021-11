Morre um dos ocupantes do avião que caiu com Marília Mendonça

Apoie o 247

Do Metrópoles - Pelo menos um dos ocupantes do avião de pequeno porte que caiu na tarde desta sexta-feira (5/11) em Caratinga, em Minas Gerais, não resistiu ao acidente, relatou um youtuber que faz transmissão ao vivo do local do acidente, em informação confirmada pela reportagem da Rede Globo no local.

O avião caiu em uma área perto de uma cachoeira em Caratinga. A cantora Marília Mendonça estava no avião e faria um show na cidade esta noite. Sua assessoria de imprensa informou que ela foi resgatada, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades locais.

O avião é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. O acidente ocorreu na BR 474, próximo à Pousada Rodrigo Godinho, zona rural Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. O socorro foi pedido por volta das 15h30.

