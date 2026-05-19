Mostra celebra os 40 anos do Centro Técnico Audiovisual (CTAv)

Por Andrea Trus - Em comemoração aos 40 anos do Centro Técnico Audiovisual (CTAv), será realizada uma mostra especial em parceria com a Cinemateca Brasileira, entre os dias 20 e 22 de maio, em São Paulo. Criado em 1985 no contexto da Embrafilme, o CTAv teve papel importante na formação técnica de profissionais do audiovisual, na preservação de acervos históricos e no apoio à produção independente brasileira, especialmente de curtas e médias-metragens. As sessões acontecem sempre às 19h30, com entrada gratuita.

No dia 20 de maio, a primeira sessão da mostra revisita a experiência do Curso de Animação Embrafilme/NFB, realizado em 1985 em parceria com o National Film Board do Canadá, iniciativa considerada um marco para a animação brasileira. O projeto reuniu jovens animadores de diferentes regiões do país e ajudou a impulsionar uma geração que mais tarde estaria ligada à criação do Anima Mundi. Entre os destaques está “Quando Os Morcegos Se Calam”, de Fábio Lignini, premiado nos festivais de Hiroshima e Havana.

No dia 21 de maio, a mostra reúne filmes preservados pelo CTAv a partir de acervos herdados de instituições como INCE, INC, Embrafilme e Fundação do Cinema Brasileiro. A sessão traz obras sobre nomes fundamentais da cultura brasileira, como Carmen Miranda, Clarice Lispector, Pixinguinha, Cartola e Nelson Cavaquinho.

Encerrando a programação, em 22 de maio, serão exibidos filmes que refletem o apoio histórico do CTAv à produção audiovisual independente brasileira, por meio de coproduções, empréstimo de equipamentos e serviços técnicos de som e imagem. Ao longo de quatro décadas, a instituição contribuiu para a realização de dezenas de obras do cinema brasileiro. Entre os destaques estão “Barbosa”, de Ana Luíza Azevedo e Jorge Furtado, com Antônio Fagundes, vencedor no Festival de Havana, e “Como Se Morre no Cinema”, de Luelane Loiola Corrêa, premiado no Festival Biarritz Amérique Latine.

A mostra reafirma o compromisso do Centro Técnico Audiovisual (CTAv) e da Cinemateca Brasileira com a preservação da memória audiovisual e o fortalecimento do cinema brasileiro.

PROGRAMAÇÃO

20/05, 19h30 — Primeiras Animações



“Quando Os Morcegos Se Calam” – Fábio Lignini

“Em Nome da Lei” – Rodrigo Guimarães

“Informística” – Cesar Coelho

“O Músico e o Cavalo” – Telmo Carvalho

“Presepe” – Patrícia Alves Dias

“Noturno” – Aída Queiróz

“Medo de Quê?” – Turma da Escola Municipal Felix Mieli Venerando

“Evoluz” – José Rodrigues Neto

“Instinto Animal” – Léa Zagury

“Viagem de Ônibus” – Daniel Schorr



21/05, 19h30 — Filmes Históricos



“Jornada Kamayurá” – Heinz Forthmann

“Carmen Miranda” – Jorge Ileli

“Brasilianas – Música Folclórica Brasileira” – Humberto Mauro

“Álbum de Música” – Sérgio Sanz

“Perto de Clarice” – João Carlos Horta



22/05, 19h30 — Filmes Apoiados



“De Janela Pro Cinema” – Quiá Rodrigues

“Barbosa” – Ana Luíza Azevedo e Jorge Furtado

“Marina Não Vai à Praia” – Cássio Pereira dos Santos

“Como Se Morre no Cinema” – Luelane Loiola Corrêa



SERVIÇO



CTAv 40 Anos

20 a 22 de maio de 2026, às 19h30



Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana – São Paulo



Entrada franca



CTAv: https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/cinema-do-brasil/ctav

Cinemateca Brasileira: https://cinemateca.org.br