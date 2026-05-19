Estudantes de escola municipal do RJ participam de encontro de cinema na Alemanha

247 - Duas estudantes de uma escola municipal da Penha Circular, na Zona Norte do Rio de Janeiro, participarão do encontro internacional À Nous Le Cinéma!, realizado entre 8 e 10 de junho, na Alemanha. O evento reunirá estudantes, educadores e cineastas de 15 países no Deutsches Filminstitut & Filmmuseum. As informações foram divulgadas pelo Programa Imagens em Movimento (PIM), iniciativa que promove oficinas de cinema em escolas públicas há 15 anos.

As alunas Nathaly Hiara e Ana Julia, ambas de 14 anos, representarão o Brasil com o curta-metragem "Girando para o Futuro", produzido no âmbito do programa. O encontro internacional promove exibições e debates de filmes de curta-metragem desenvolvidos por estudantes de diferentes países a partir de uma metodologia voltada à educação crítica e criativa por meio do cinema.

A edição deste ano terá participação das cineastas francesas Claire Simon e Claire Burger, convidadas como madrinhas do encontro. Escolas públicas brasileiras participam do evento por meio do Programa Imagens em Movimento desde 2011.

Alunas falam sobre a experiência

"Participar do PIM está sendo uma experiência incrível. Eu nem sabia que tinha aulas de cinema na minha escola. Eu entrei com baixas expectativas e focando em aprender a parte técnica. Mas quando soube da viagem e do filme, fiquei muito empolgada. É uma oportunidade única. Estou muito feliz", afirmou Ana Julia.

Nathaly Moraes participa do projeto pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, ela protagonizou o curta "Axé, Iara", sobre intolerância religiosa. A estudante comentou a nova experiência internacional.

"Ainda é estranho pensar que eu fiz um filme, mas o mais importante para mim é saber que isso aconteceu por causa de um trabalho em equipe. Não foi só uma conquista minha, foi uma conquista de todos os meus amigos e de todo mundo que participou do projeto. Estou muito ansiosa e animada com tudo isso", disse.

Curta aborda adaptação e acolhimento

O curta "Girando para o Futuro" acompanha Helena, uma menina que se muda para um novo bairro e passa a estudar em uma escola onde não conhece ninguém. Após conhecer Rafaela, que a convida para uma aula de balé, a jovem encontra na dança um espaço de acolhimento e descoberta, apesar da resistência familiar.

Segundo a sinopse do projeto, a prática artística ajuda a personagem no processo de adaptação ao novo ambiente e na construção de novas relações.

Expansão do projeto

Em 2026, o Programa Imagens em Movimento atenderá sete escolas do Rio de Janeiro, duas em Macaé e uma em Cumuruxatiba, na Bahia. No primeiro semestre, as atividades ocorrerão em escolas localizadas na Lagoa, Penha, Oswaldo Cruz e Centro. Outras três unidades devem participar no segundo semestre.

Para Ana Dillon, diretora do Imagens em Movimento, o encontro internacional amplia o reconhecimento da produção dos estudantes.

"Os estudantes são reconhecidos não apenas como protagonistas dos filmes, mas como verdadeiros autores. Eles compartilham suas vivências e processos criativos com um público extremamente diverso, promovendo o diálogo entre culturas diferentes a partir de perspectivas singulares", disse.

15 anos de cinema nas escolas públicas

O Programa Imagens em Movimento é uma iniciativa da ONG Raiar, Rede de Ações e Interações Artísticas, criada para promover experiências de arte e cultura na educação pública por meio da linguagem audiovisual.

Criado no Rio de Janeiro, o projeto expandiu suas atividades para outros estados desde 2022, incluindo Espírito Santo, São Paulo e Bahia.

Ao longo de 15 anos, o programa já alcançou 153 escolas nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Segundo os organizadores, cerca de 3 mil estudantes da rede pública participaram das oficinas de cinema, resultando na produção de 229 curtas-metragens.