16ª edição do Festival Internacional de Cinema de Beijing é encerrada com sucesso

CGTN – A 16ª edição do Festival Internacional de Cinema de Beijing foi encerrada na noite deste sábado (25). Os vencedores do Prêmio Tiantan foram anunciados: o filme britânico Dragonfly conquistou o prêmio de Melhor Filme; Mike van Diem levou o prêmio de Melhor Diretor pelo filme Our Girls; o ator chinês Yu Hewei ganhou o prêmio de Melhor Ator por seu papel em All The Good Eyes; e Andrea Riseborough e Brenda Blethyn compartilharam o prêmio de Melhor Atriz por suas atuações em Dragonfly.

Durante o evento, a seção de conteúdo gerado por Inteligência Artificial (IA) foi um dos centros das atenções. Sendo a primeira seção exclusiva de um festival de cinema no mundo focada na cocriação entre IA e recursos audiovisuais, ela tem se consolidado gradualmente como um novo polo para a criação de filmes com inteligência artificial. Nesta edição, a mostra de filmes em IA Generativa estabeleceu, de forma inédita, três grandes categorias de competição: longas-metragens, curtas-metragens e séries de IA. Ao todo, foram recebidas quase 3 mil obras concorrentes de 13 países. Os estilos inovadores de animação presentes nesses filmes refletem a estética única do público mais jovem.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Gabriela Nascimento

Fonte: CMG