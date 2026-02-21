Brasil conquista prêmios no Festival de Berlim com produções cearenses

247 - O cinema brasileiro foi premiado neste sábado (21) na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale. Duas produções rodadas no Ceará receberam distinções na programação oficial do evento, que neste ano contou com forte presença nacional. As informações são da RFI.

O longa "Feito Pipa", dirigido por Allan Deberton, conquistou o Urso de Cristal de Melhor Filme, principal prêmio da seção Generation, dedicada a obras voltadas ao público jovem. Já "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha", primeiro longa de Janaína Marques, recebeu o Tagesspiegel Readers Jury Award, da seção Fórum. Nesta edição da Berlinale, o Brasil esteve representado por 12 filmes, entre produções nacionais, coproduções e projetos dirigidos por cineastas brasileiros.

Urso de Cristal para "Feito Pipa"

"Feito Pipa" narra a trajetória de Gugu, menino queer que vive em uma cidade do interior com a avó, personagem interpretada por Teca Pereira. Em casa, ele encontra acolhimento e liberdade para se descobrir, enquanto fora enfrenta episódios de bullying na escola e no futebol. O júri da seção Generation, composto majoritariamente por crianças e adolescentes, afirmou: "As emoções de cada personagem nos tocaram profundamente". Também declarou que "Questões importantes foram abordadas e merecem mais atenção".

Além de Teca Pereira e de Yuri Gomes, que interpreta Gugu, o elenco conta com Lázaro Ramos. O filme aborda temas como identidade de gênero, relações familiares, velhice e luto. Ao comentar a obra, Allan Deberton afirmou: "Gugu é só uma criança que está se entendendo e se percebendo no mundo". Segundo o diretor, "É como se o pai não concordasse com esse colorido que o filho tem".

Prêmio do júri popular para Janaína Marques

Na seção Fórum, "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha" recebeu o prêmio concedido por leitores do jornal alemão Tagesspiegel, que formam um júri independente durante o festival. O filme acompanha Rosa, que revisita sua relação com a mãe, Dalva, presa por matar um homem prestes a cometer feminicídio. A narrativa se desenvolve entre memória e imaginação, em uma jornada marcada por lembranças e reconexões.

Após o anúncio do prêmio, Janaína Marques declarou: "Estou imensamente feliz; é muito emocionante ver um filme tão íntimo se conectar com o público em um festival tão especial como o de Berlim". Também afirmou que "ser reconhecida ali tem um significado muito especial para mim". A diretora ainda comentou: "Este filme é, para mim, sobre atravessar a própria memória para reinventar o presente; é sobre transformar ausência em movimento e acreditar que sempre é possível lançar um foguete mágico entrelaçando todas nós, mulheres".