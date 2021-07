Motociata de Bolsonaro gera R$ 300 mil de custo aos cofres públicos

O valor é referente ao custo do reforço no policiamento em razão da motociata deste sábado (31), com a presença de Jair Bolsonaro Presidente Prudente, no interior de São Paulo edit

247 - A Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo informou que chegou a R$ 300 mil o custo do reforço no policiamento em razão do evento deste sábado (31), com a presença de Jair Bolsonaro Presidente Prudente, no interior do estado.

A Polícia Militar montou um esquema especial de policiamento para garantir a segurança da população e a fluidez no trânsito. O efetivo será reforçado com cerca de 450 policiais militares ao longo de todo o percurso do ato e, especialmente, nas áreas próximas ao ponto de concentração da manifestação.

Enquanto milhões sofrem os efeitos da pandemia e o país não retoma o crescimento, Bolsonaro foi a mais uma motociata. Causou aglomeração e apareceu sem máscara entre seus apoiadores.

PUBLICIDADE

As ações serão monitoradas por policiais militares portando câmeras operacionais portáteis (COP), drones e pelo helicóptero Águia da região.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.