Motorista de carro na briga do Leblon tentou ser candidato pelo Novo

247 - O motorista do carro envolvido em uma briga no Leblon, no Rio de Janeiro, tentou ser candidato a vereador pelo partido Novo, segundo a Época.

Wilton Vacari Filho, de 31 anos é engenheiro de produção e publicou em 12 de março deste ano um vídeo em que anuncia a decisão de concorrer à Câmara de Vereadores do Rio neste ano.

No vídeo, ele afirma ter se apaixonado pelo Partido Novo, ter ideias liberais e o "sonho de ajudar as pessoas", além de ter como prioridades a saúde e a educação. Ele não foi selecionado.