MP denuncia três pela morte do congolês Moïse Kabagambe

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou nesta segunda-feira (21) três pessoas pela morte do congolês Moïse Kabagambe, assassinado, após ser espancado, no último dia 24 de janeiro, quando foi em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oesta do Rio, para cobrar uma dívida de trabalho. Na denúncia, o MP denunciou o trio por homicídio.

O MP-MR pediu a prisão preventiva de Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, Fábio Pirineus da Silva, e Brendon Alexander Luz da Silva. A informação foi publicada pelo portal G1.

De acordo com a denúncia, o crime foi praticado por motivo fútil, como se a vítima fosse "agredida como se fosse um animal peçonhento".

O ministério também destacou que o crime foi praticado de uma forma que impossibilitou a defesa da vítima.

Dois dos presos deram cerca de 30 pauladas enquanto a vítima está no chão.

