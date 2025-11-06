MP Eleitoral denuncia Pablo Marçal por injúria e difamação contra Datena

247 - O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou nesta quarta-feira (5) o empresário e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal por injúria e difamação. A denúncia, divulgada pelo g1, afirma que Marçal teria feito falsas acusações e ofensas contra o apresentador José Luiz Datena durante a disputa eleitoral de 2024.

Segundo a Promotoria, os ataques ocorreram principalmente em publicações no Instagram de Marçal e em entrevistas, em setembro do ano passado, quando ambos estavam na corrida pela Prefeitura da capital. Para o MPE, as declarações teriam sido utilizadas como estratégia de campanha, com potencial de influenciar a percepção do eleitorado ao atingir diretamente a reputação do adversário.

O promotor eleitoral Cleber Masson aponta que Marçal fez acusações graves contra Datena, chamando-o de “agressor de mulheres”, “assediador sexual” e “comedor de açúcar”. Em outra publicação, afirmou que o jornalista teria “comprado o silêncio de uma menina” em um suposto caso de assédio sexual.

Além das postagens, a denúncia menciona uma entrevista de 20 de setembro de 2024, na qual Marçal voltou a atacar o jornalista ao dizer que ele teria “feito um contorcionismo jurídico” para evitar responsabilização em outro suposto episódio de assédio sexual.

Para o Ministério Público, as falas enquadram-se nos crimes de injúria e difamação, agravados pelo contexto eleitoral e pela ampla divulgação em redes sociais. A Promotoria sustenta que as acusações não apresentavam respaldo em fatos comprovados e tinham como finalidade desgastar politicamente o adversário direto.

O MPE também pediu que a Justiça fixe um valor mínimo de indenização por danos morais a ser pago a Datena caso Marçal seja condenado. O processo segue agora para avaliação do Judiciário, que decidirá se aceita ou não a denúncia.

A disputa entre os dois candidatos, marcada por trocas de críticas ao longo da campanha, já havia sido alvo de ações no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Caso a denúncia avance, Marçal poderá responder criminalmente pelos ataques feitos durante a campanha municipal.