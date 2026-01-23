MP pede apuração de vídeo de Gabriel Monteiro com PMs em bingo

247 - A Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar enviou para a Corregedoria da Polícia Militar um vídeo em que o ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) aparece invadindo um bingo clandestino no bairro de Parada de Lucas, na Zona Norte da capital.

O bolsonarista estava junto com uma equipe do 16º BPM (Olaria). Promotores pediram a instauração de procedimento apuratório com o objetivo de esclarecer a participação dos agentes no episódio.

As imagens foram postadas na última segunda-feira (19) no perfil de Monteiro na rede social X. Investigadores apreenderam R$ 18,1 mil, cartelas de bingo, máquinas caça-níqueis, e um notebook. Os objetivos apreendidos foram encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina). Duas pessoas foram presas e dois homens foram autuados por ligação com jogos de azar.

O ex-parlamentar foi preso em novembro de 2022 após acusações de estupro contra uma estudante de 23 anos. Em março de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu soltar Gabriel Monteiro após a defesa aceitar um recurso para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Outro lado

A defesa de Monteiro relatou que o próprio ex-vereador denunciou um esquema ilegal de jogos. "A denúncia apresentada por Gabriel Monteiro resultou em prejuízo milionário à máfia da contravenção", afirmou.

De acordo com a defesa, "segundo os próprios documentos oficiais, a operação levou à detenção de cinco pessoas, à apreensão de centenas de máquinas, além de dinheiro em espécie e anotações que indicam o pagamento de valores ilícitos a terceiros". "O que deve se desdobrar em ações contra a corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa", continuou.

"Gabriel Monteiro mantém uma postura de respeito institucional ao órgão ministerial, reconhecendo e valorizando a atuação das autoridades competentes", acrescentou a nota.