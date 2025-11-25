Gabriel Monteiro é denunciado por uso irregular de assessores no Rio

247 - O ex-vereador carioca Gabriel Monteiro voltou ao centro das atenções após ser acusado de improbidade administrativa. A ação é movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Segundo os promotores, Monteiro teria se beneficiado da estrutura pública de seu gabinete para impulsionar seus conteúdos digitais.

De acordo com a apuração do O Globo, o MPRJ sustenta que o ex-parlamentar desviou a mão de obra de ao menos sete assessores comissionados. Esses servidores, apontam os promotores, eram direcionados a tarefas como produção, gravação, edição e divulgação de vídeos destinados à monetização nas plataformas do ex-PM e youtuber.

A investigação calcula que o uso indevido desses profissionais resultou em um ganho pessoal mínimo de R$ 2,3 milhões para Monteiro. Somente os valores referentes aos salários pagos aos assessores ultrapassariam R$ 1 milhão – montante que, para o Ministério Público, demonstra a extensão do suposto desvio de finalidade no exercício do cargo.