TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Gabriel Monteiro é denunciado por uso irregular de assessores no Rio

      Ministério Público acusa ex-vereador de empregar servidores em produção de vídeos para lucro próprio, estimado em R$ 2,3 milhões

      Gabriel Monteiro (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

      247 - O ex-vereador carioca Gabriel Monteiro voltou ao centro das atenções após ser acusado de improbidade administrativa. A ação é movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Segundo os promotores, Monteiro teria se beneficiado da estrutura pública de seu gabinete para impulsionar seus conteúdos digitais.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      De acordo com a apuração do O Globo, o MPRJ sustenta que o ex-parlamentar desviou a mão de obra de ao menos sete assessores comissionados. Esses servidores, apontam os promotores, eram direcionados a tarefas como produção, gravação, edição e divulgação de vídeos destinados à monetização nas plataformas do ex-PM e youtuber.

      A investigação calcula que o uso indevido desses profissionais resultou em um ganho pessoal mínimo de R$ 2,3 milhões para Monteiro. Somente os valores referentes aos salários pagos aos assessores ultrapassariam R$ 1 milhão – montante que, para o Ministério Público, demonstra a extensão do suposto desvio de finalidade no exercício do cargo.

      Artigos Relacionados

      Tags