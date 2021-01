MP questiona distribuição de vacina no HC da USP até para estudantes que não tem contato com pacientes com Covid

Profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-19 reclamam que a vacinação da categoria em São Paulo está privilegiando os funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e até estudantes que não possuem contato com pacientes edit

247 - O Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou informação à Secretaria de Estado da Saúde sobre o fato de a vacinação no Hospital das Clínicas da USP não estar obedecendo os critérios de prioridade estabelecidos pelo governo paulista e imunizando profissionais que não estão na linha de frente de combate à Covid-19. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, em ofício enviado ao secretário de Saúde Jean Gorinchteyn, a promotora Dora Martin Strilicherk diz que os fatos são preocupantes e exigem pronta resposta da administração pública.

“O Hospital das Clínicas (tal como os demais hospitais-escola do Estado), não obstante sua importância e o grau de excelência de seus profissionais, é apenas mais uma da extensa rede de saúde paulista, devendo se sujeitar a todas as regras e critérios definidos para a vacinação no estado de São Paulo, sem privilégios ou discrepâncias em relação aos parâmetros estabelecidos aos demais”, diz ela no ofício.

A reportagem indica que pelo menos 196 estudantes de um curso de pós-graduação da instituição foram convocados para a vacinação, embora não trabalhem diariamente no local nem tenham contato direto com pacientes. Eles também não têm acesso ao prédio do Instituto Central do hospital.

